newspaper
img

В Украине – масштабные отключения света: "накрыло" 12 областей

Роман Костюченко
Коммуналка
2 минуты
4,0 т.
В Украине – масштабные отключения света

Украинцы в 12 областях остались без электричества. Причина – непогода: штормовой ветер и снег с дождем. При этом стойкость энергосистемы пострадала из-за российских атак, а потому сложные погодные условия теперь сильнее влияют на обеспечение украинцев электроэнергией.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что речь идет о:

  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Хмельницкой;
  • Черновицкой;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Сумской областях.

"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждений в сетях операторов систем распределения фиксируются значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины. Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что надежность питания потребителей большинства регионов значительно снижена. Причина – повреждения ключевых высоковольтных подстанций, нанесенные агрессором в течение последних шести месяцев.

"В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей в результате неоднократных атак россиян увеличивается объем ограничения потребления. Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет", – рассказали в компании.

В то же время в КГВА (Киевской городской военной администрации) сообщили, что в ряде районов столицы уже применяются отключения света – согласно графикам. Это затронуло части:

  • Голосеевского;
  • Святошинского;
  • Шевченковского;
  • Соломенского районов.

Украинское электричество хотят продавать Европе

Тем временем Украину готовят к возобновлению экспорта электричества в Европу. В частности, в энергокомитете Верховной Рады заявили, что доходы от его продажи крайне необходимы стране, а следовательно, запрет на экспорт следует отменить.

Впрочем, отметили там, возобновлять экспорт можно лишь при условии наличия излишков электричества в энергосистеме. "До тех пор, пока в украинской энергосистеме существует излишек (профицит) электроэнергии, необходимо отменить запрет на ее экспорт в ЕС. Доходы страны от экспорта излишков электроэнергии крайне необходимы для восстановления энергосистемы после вражеских атак", – сообщили в комитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем тарифы на электричество украинцам могут повысить уже в мае. Ведь, по словам советника премьер-министра Юрия Бойко, действующий тариф для населения примерно в четыре раза ниже реальной стоимости энергии – в связи с чем на поддержку низких тарифов тратится более 140 млрд грн в год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!