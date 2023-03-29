В Украине – масштабные отключения света: "накрыло" 12 областей

Украинцы в 12 областях остались без электричества. Причина – непогода: штормовой ветер и снег с дождем. При этом стойкость энергосистемы пострадала из-за российских атак, а потому сложные погодные условия теперь сильнее влияют на обеспечение украинцев электроэнергией.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что речь идет о:

Житомирской;

Винницкой;

Хмельницкой;

Черновицкой;

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Николаевской;

Одесской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Сумской областях.

"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждений в сетях операторов систем распределения фиксируются значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины. Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что надежность питания потребителей большинства регионов значительно снижена. Причина – повреждения ключевых высоковольтных подстанций, нанесенные агрессором в течение последних шести месяцев.

"В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей в результате неоднократных атак россиян увеличивается объем ограничения потребления. Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет", – рассказали в компании.

В то же время в КГВА (Киевской городской военной администрации) сообщили, что в ряде районов столицы уже применяются отключения света – согласно графикам. Это затронуло части:

Голосеевского;

Святошинского;

Шевченковского;

Соломенского районов.

Украинское электричество хотят продавать Европе

Тем временем Украину готовят к возобновлению экспорта электричества в Европу. В частности, в энергокомитете Верховной Рады заявили, что доходы от его продажи крайне необходимы стране, а следовательно, запрет на экспорт следует отменить.

Впрочем, отметили там, возобновлять экспорт можно лишь при условии наличия излишков электричества в энергосистеме. "До тех пор, пока в украинской энергосистеме существует излишек (профицит) электроэнергии, необходимо отменить запрет на ее экспорт в ЕС. Доходы страны от экспорта излишков электроэнергии крайне необходимы для восстановления энергосистемы после вражеских атак", – сообщили в комитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем тарифы на электричество украинцам могут повысить уже в мае. Ведь, по словам советника премьер-министра Юрия Бойко, действующий тариф для населения примерно в четыре раза ниже реальной стоимости энергии – в связи с чем на поддержку низких тарифов тратится более 140 млрд грн в год.

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