В Украине изменилась ситуация в энергетике после ракетного удара: где сохранятся экстренные отключения

В Украине 27 января сохраняется критическая ситуация с электроэнергией. В результате ракетной атаки по объектам энергетический инфраструктуры, в Одесской области действуют графики экстренных отключений электроэнергии. В то же время большинство регионов вернулось к стабилизационным отключениям.

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Как отметили в Укрэнерго, высоковольтное оборудование в результате ракетной атаки также уничтожено в Днепропетровской области. Это уже 13 ракетный удар и 15 атака дронов, несмотря на это, энергосистема продолжает функционировать.

В Киеве и Киевской области 27 января будут действовать графики стабилизационных отключений. Продолжительность отключений не изменилось.

В Полтавской области "Укрэнерго" предоставило лимиты потребления по часам. Они значительно ниже, чем реальное потребление тока в регионе. Однако это позволит соблюдать графики стабилизационных отключений, отмечают в "Полтаваоблэнерго".

В Запорожской области действуют графики "четыре через четыре". При этом в "Запорожьеоблэнерго" не исключают аварийных отключений в случае, если потребление тока увеличится.

Как долго будут действовать графики

В Украине несмотря на попытки РФ создать полный блэкаут, сотни миллионов долларов, которые агрессор потратил на ракетные атаки, энергетическая инфраструктура продолжает стабильно работать. Дефицит в генерации остается значительным, а ремонтные работы займут несколько лет. Однако, хоть и по графикам, украинцы остаются со стабильным энергоснабжением.

Еще в прошлом году энергетики считали, что отключения могут прекратится вместе с потеплением. Однако сейчас такую ситуацию оценивают как маловероятную. Генерации будет не хватать, а украинцам придется привыкнуть к веерному отключению электроэнергии в течение длительного периода времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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