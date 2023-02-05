В Украине изменилась ситуация с отключениями света: какие графики введены 5 февраля

В большинстве областей Украины 5 февраля действуют графики отключений электроэнергии. Исключением стала Одесщина, где из-за аварии на энергообъекте продолжаются экстренные отключения. Зато, к примеру, в Запорожской области электричество отключать не планируют.

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"К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесщины в области продолжаются экстренные отключения света", – предупредили в ДТЭК. При этом энергетики отметили: в ряде регионов отключения по графикам вводятся только с 16:00.

Дело в том, что в целом по Украине на выходных увеличилось производство электричества на тепловых электростанциях. Потребление при этом традиционно снизилось по сравнению с рабочими днями.

Таким образом, дефицит мощности в энергосистеме уменьшился. Это позволило энергетикам применять более мягкие отключения света.

Ситуация в регионах

В Одесской области после аварии на подстанции удалось запитать критическую инфраструктуру. В дома потребителей свет стараются подавать каждые шесть часов на два часа, однако ситуация непредсказуемая, графики не действуют.

Существенные ограничения будут продолжаться как минимум весь день 5 февраля, не исключаются и дальнейшие проблемы, предупредили энергетики. Регион стараются заживлять за счет энергоснабжения на севере и юге области, однако есть сложности из-за поврежденных Россией линий передач.

"Вышедшее сегодня из строя оборудование неоднократно пострадало от атак. Его восстанавливали, но физический ресурс этого оборудования, к сожалению, иссяк", – рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В Киеве и области 5 февраля свет начнут отключать после 16:00 и до 20:00, если ситуация с потреблением не изменится. Так, в "Укрэнерго" установили лимит потребления тока днем в размере 882 МВт для Киевщины (еще несколько дней назал было около 400 МВт). Графики можно посмотреть по ссылкам: Киев, Киевская область.

Аналогичная ситуация в Днепропетровской области. Там также будут действовать графики с 16:00 по 20:00. Дневной лимит потребления в регионе удалось повысить до 1494 МВт. График – по ссылке.

Такая же ситуация на Полтавщине. "На 5 февраля НЭК "Укрэнерго" довело лимит по мощности в Полтавской области: с 16:00 до 20:00 – 565 МВт. В остальное время лимита нет. Для сравнения 5 февраля 2022 г. максимальная мощность составляла 724 МВт. Если будет превышен предел, придется применять одну очередь", – уточнили в облэнерго.

В Запорожской области пока что отключения вообще не планируются. "Согласно лимитам энергопотребления, доведенным "Укрэнерго" для Запорожской области на 5 февраля, потребности в применении стабилизационных отключений электроэнергии не предусматривается", – сообщили в облэнерго. Однако если потребление вырастет, свет будут отключать

Во Львовской области также продолжают действовать почасовые графики. Потребителям выключают свет на четыре часа по два раза в сутки. Однако есть и "серые зоны", в которые свет могут отключать на дополнительные четыре часа.

В Житомирской области действует график 6 на 6. При этом после 6 часов с током в течение следующих 6 часов наступает период вероятных отключений.

В Черкасской области отключения света запланированы только на день, ночью отключать электроэнергию не планируют. "Продолжат действовать графики почасовых отключений с 5 февраля по 12 февраля. Впрочем, при соблюдении лимитов мощности и при условии экономного потребления электроэнергии перерывы отключения могут быть меньше", – заявили в облэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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