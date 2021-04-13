В Раде провалили решение о снижении тарифов на электроэнергию

В Верховной Раде провалили решение о снижении тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии с 1,69 до 90 копеек.

Соответствующее решение 13 апреля рассмотрели во время заседания парламента, которое транслировалось на официальном сайте Рады. Документ поддержали всего 174 депутата (из 226 необходимых). Снижение тарифов предусматривалось законопроектом №4590, который разработал народный депутат Антон Поляков ("За майбутнє). Глава профильного комитета Андрей Герус заявил, что подобный документ уже принят, поэтому голосовать повторно не нужно.

Напомним, Верховной Раде 13 апреля на внеочередном заседании рассмотрят целый ряд предложений об изменений тарифов на коммуналку. Новшество могут коснуться цен на электроэнергию и газ. Кроме того, депутаты предложили пересмотреть процедуру замены счетчиков. Об этом говорится в повестке заседания.

Тарас Батенко предложил поручить Кабмину внедрить мораторий на повышение тарифов на 1 год и отменить перерасчет тарифов, который уже провели в 2021-м (№4609).

Анна Скороход ("За майбутнє") зарегистрировала законопроект №4576, которым предложила бесплатно устанавливать счетчики украинцам за счет поставщиков коммунальных услуг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.