В Раде провалили решение о снижении тарифов на электроэнергию

Александр Литвин
Александр Литвин
Коммуналка
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Тариф не изменят

В Верховной Раде провалили решение о снижении тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии с 1,69 до 90 копеек.

Соответствующее решение 13 апреля рассмотрели во время заседания парламента, которое транслировалось на официальном сайте Рады. Документ поддержали всего 174 депутата (из 226 необходимых). Снижение тарифов предусматривалось законопроектом №4590, который разработал народный депутат Антон Поляков ("За майбутнє). Глава профильного комитета Андрей Герус заявил, что подобный документ уже принят, поэтому голосовать повторно не нужно.

В Раде провалили решение о снижении тарифов на электроэнергию
В Раде провалили решение о снижении тарифов на электроэнергию

Напомним, Верховной Раде 13 апреля на внеочередном заседании рассмотрят целый ряд предложений об изменений тарифов на коммуналку. Новшество могут коснуться цен на электроэнергию и газ. Кроме того, депутаты предложили пересмотреть процедуру замены счетчиков. Об этом говорится в повестке заседания.

Тарас Батенко предложил поручить Кабмину внедрить мораторий на повышение тарифов на 1 год и отменить перерасчет тарифов, который уже провели в 2021-м (№4609).

Анна Скороход ("За майбутнє") зарегистрировала законопроект №4576, которым предложила бесплатно устанавливать счетчики украинцам за счет поставщиков коммунальных услуг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.

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