Украинцы могут платить за газ меньше: назван способ

Одним из способов уменьшения расходов на природный газ является заключение годовых контрактов на газоснабжение с НАК "Нафтогаз" или частными операторами. Подобная возможность уже доступна.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. "Например, у НАК "Нафтогаз" есть пользователи, которые имеют годовой контракт, и сейчас у них зафиксирована цена 4,7 гривни за кубометр газа. Сравните с тем, что есть в рыночном варианте", – отметила она.

По словам нардепа, при условии заключения контракта летом придется платить за газ чуть больше, чем остальные потребители. Однако экономия зимой будет существенной.

"Действительно, летом цена на газ может быть выше, чем рыночная, но летом никто и не отапливает. Разве что у кого-то котел на горячую воду, но все равно это значительно меньшие затраты. А вот зимой вы однозначно будете выигрывать", – заверила она.

По мнению Кравчук, это может стать "среднесрочным решением".

"Годовые контракты должны предложить не только НАК "Нафтогаз", но и частные операторы. Это можно сделать, например, весной. Люди подписывают этот контракт и понимают, что у них цена не меняется ежемесячно и они каждый раз не хватаются за сердце, а понимают: мы платим по такой цене", – подчеркнула она.

В этом контексте нардеп отметила, что самая большая проблема с высокими тарифами на газ в Украине – не собственно тарифы, а уровень доходов граждан.

"Самая большая проблема – не то, что тарифы высокие, а то, что низкие зарплаты. Это действительно рыночная цена, она увеличилась на рынке в Европе. Но у нас достаточно низкие заработные платы, хотя они и увеличились, например, по сравнению с 2018 годом. Это существенная сумма для домохозяйств", – констатировала она.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине тарифы на газ с февраля уменьшатся примерно на 30%, до 6,99 грн. Но такое нововведение будет продолжаться только до конца отопительного сезона.