В октябре украинцев ждет новый тариф на электроэнергию: Кабмин принял решение

В Кабмине приняли решение с 1 октября снизить стоимость электроэнергии для 80% бытовых потребителей. Она составит 1,44 грн/кВт-ч (при потреблении до 250 кВт-ч). В Минэнергетики 22 сентября провели заседание аукционного комитета по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, утверждены примерные договоры по купле-продаже. Первый замминистра Юрий Власенко назвал это окончательным этапом подготовки к запуску финансовой модели ПСО.

Ее введение обеспечит реализацию инициативы президента по снижению тарифов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

"Мы согласовали детали новых договоров купли-продажи с НАЭК "Энергоатом", поставщиками универсальных услуг ОСР, чтобы обеспечить стабильное и надежное электроснабжение населению в условиях работы нового механизма ПСО", – заявил Власенко.

Кроме этого, были утверждены формы дополнительных соглашений к договорам по купле-продаже. В них были прописаны действия сторон в случае временного приостановления или же уменьшения продажи электроэнергии и др.

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Отметим, в Украине уже с 1 октября тарифы на отопление увеличатся до 40%, зависимо от населенного пункта и предприятия. Также изменятся цены на горячую воду и электроэнергию.

Так, с 1 октября 2021-го снизят тарифы на электроэнергию с 1,68 до 1,44 грн. Цена снизится для большинства украинских граждан. Однако те семьи, которые используют от 250 кВт-ч тока, за каждый следующий кВт-ч будут платить по старой расценке – 1,68 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть украинцев переводят на тарифы поставщика последней надежды ("Нафтогаз"), тарифы которого на 50% выше, чем в среднем на рынке. К примеру, когда "Нафтогаз" продает голубое топливо в качестве основного поставщика, то предлагает куб за 7,96 грн, а в случае, если реализует его в качестве поставщика последней надежды (ППН) – уже за 12 грн.