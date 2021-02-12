В Крыму заканчивается вода: местные "власти" сделали заявление

В водохранилищах аннексированного Россией Крыма продолжает снижаться уровень запасов воды. Местные "власти" заявили, что на полуострове проводятся работы по увеличению объёмов добычи подземных вод

Симферопольское водохранилище от всей мощности имеет всего 7% запасов воды. Об этом заявил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, сообщает "Крыминформ".

"Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% запасов воды, Партизанское – 14%, Аянское – 26%, но оно столь мало, что всерьёз эти запасы мы не воспринимаем", – говорит Баженов.

"Глава" полуострова Сергей Аксенов сообщил, что проводятся работы по увеличению объёмов добычи подземных вод. "Мы уже фактически договорились, что баланс будет смещён в отношении подземных источников. Сейчас главное смотреть, какой дебет дадут эти скважины с пониманием того, сколько это будет на постоянной основе", – сказал он. По его словам, цифры добываемой воды, на которую изначально рассчитывали, подтверждаются.

В Крыму массово усыхают водохранилища. При этом местные жители жалуются на ужасное состояние воды. В 2019‑м и 2020‑м из‑за засушливой погоды большая часть водохранилищ обмелела, некоторые даже стали пересыхать. Во многих городах и поселках полуострова введена подача воды по графику.

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