В Крыму заканчивается вода: местные "власти" сделали заявление
В водохранилищах аннексированного Россией Крыма продолжает снижаться уровень запасов воды. Местные "власти" заявили, что на полуострове проводятся работы по увеличению объёмов добычи подземных вод
Симферопольское водохранилище от всей мощности имеет всего 7% запасов воды. Об этом заявил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, сообщает "Крыминформ".
"Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% запасов воды, Партизанское – 14%, Аянское – 26%, но оно столь мало, что всерьёз эти запасы мы не воспринимаем", – говорит Баженов.
"Глава" полуострова Сергей Аксенов сообщил, что проводятся работы по увеличению объёмов добычи подземных вод. "Мы уже фактически договорились, что баланс будет смещён в отношении подземных источников. Сейчас главное смотреть, какой дебет дадут эти скважины с пониманием того, сколько это будет на постоянной основе", – сказал он. По его словам, цифры добываемой воды, на которую изначально рассчитывали, подтверждаются.
В Крыму массово усыхают водохранилища. При этом местные жители жалуются на ужасное состояние воды. В 2019‑м и 2020‑м из‑за засушливой погоды большая часть водохранилищ обмелела, некоторые даже стали пересыхать. Во многих городах и поселках полуострова введена подача воды по графику.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алушта в аннексированном Россией Крыму переходит на подачу воды по графику.На сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища составляет всего 2,8 млн куб.м, тогда как полный объем 12,7 млн куб.м.
В водохранилищах естественного стока в аннексированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. И это с учетом того, что они начали немного заполняться в январе за счет прошедших осадков и таяния снега.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление подачи воды в аннексированный Россией Крым возможно только после его деоккупации. Из-за дефицита воды в некоторых регионах полуострова введена режимная подача в дома.