В Киеве за отопление придется платить до 3 тыс. грн – распоряжение КГГА

В Киеве резко выросли тарифы на отопление. Теперь за 1 Гкал тепла придется платить 2700-2900 грн.

Согласно опубликованному на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) распоряжению, тариф на тепло повысится на 50%. Т.е., если в прошлом году за 1 Гкал тепла приходилось платить 1654 грн, то теперь нужно будет выложить на 1-1,5 тыс. грн больше.

К слову, по состоянию на конец июля 2014 года, 1 Гкал тепла в Киеве стоила 253 грн. Таким образом, за почти 7,5 лет тариф на отопление в столице вырос в 10 раз.

Видео дня

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев не будет испытывать трудностей с запуском отопительного сезона. Его уверенность базируется на данных о полной технической готовности всех соответствующих систем, а также наличии всех необходимых документов.

"Все регламентные работы проведены. Гидравлические испытания также проведены, составлены соответствующие договора на энергоресурсы, на газ", – рассказал Пантелеев.

Украинцев заставляют платить по 12 грн за кубометр газа вместо 8 грн. При чем делается это без их ведома. Причина этого – отказ прошлого поставщика от выполнения своих обязательств. Из-за этого клиентов автоматически переводят на "поставщика последней надежды". У которого более высокие тарифы.

По правилам же, предупреждать потребителя должен прекративший поставлять газ поставщик, из-за которого клиента перевели на поставщика последней надежды. Однако зачастую компании этого не делают. Более того, соответствующую информацию они даже не размещают на своих официальных сайтах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отопительный сезон в Украине может начаться с опозданием. Причина проста: недостаток средств у органов местного самоуправления.