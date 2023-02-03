Как перевести выплату субсидию с почты в банк, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Украинцы, которые получают субсидию на "Укрпочте", могут в онлайне перевести выплату помощи на банковскую карточку. Для э того не придется никуда обращаться лично, если у получателя уже есть Квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Видео дня

Так как теперь начислением субсидий занимается Пенсионный фонд, способ выплаты изменяется в электронном кабинете именно на его сайте. OBOZREVATEL составил инструкцию.

Перевод субсидии с почты в банк пошагово

1. Нужно авторизоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда по ссылке. Это именно тот момент, когда впервые понадобится КЭП (как ее получить, читайте ниже).

2. После авторизации в меню кабинета (слева) следует зайти в пункт "Коммуникации с ПФУ", после чего выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

3. В открывшемся меню нужно выбрать услугу "Заявление на смену способа выплаты".

4. После этого понадобится заполнить заявление, проверить все данные и загрузить отсканированные (или сфотографированные) копии документов.

5. Когда все заполнено, заявление нужно заверить с помощью все той же КЭП и направить в Пенсионный фонд на рассмотрение.

Как получить КЭП

Если у получателя субсидии уже есть Электронная цифровая подпись (ЭЦП), получать отдельно КЭП не нужно. При заполнении заявления сработает и ЭЦП.

Однако на данный момент ЭЦП больше не выдают. Потому если у субсидианта вообще нет цифровой подписи, нужно оформить КЭП. Сделать это можно несколькими способами:

в налоговой службе;

в казначействе;

в государственном ПриватБанке;

у мобильных операторов с помощью Mobile ID.

Проще всего получить КЭП онлайн клиентам "Привата". В таком случае не придется никуда идти, все можно сделать в "Приват24". Для этого потребуется:

в меню "Все услуги" – "Бизнес" выбрать пункт "загрузить сертификат;

заполнить заявление, проверить данные и подтвердить их правильность;

выбрать место на компьютере, где будет сохранен файл с КЭП и создайть пароль для файла;

ввести по запросу систему код из SMS или мобильного приложения "Приват24".

На экране появится серийный номер сертификата, а на электронную почту придет сообщение о подтверждении выпуска КЭП. Такой ключ будет работать в течение года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средний размер субсидии на этот отопительный сезон составляет около 1800 грн в месяц. Граждане могут подать заявление об оформлении жилищной субсидии онлайн, не выходя из дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!