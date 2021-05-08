В Кабмине готовят новые тарифы на электроэнергию: когда и сколько заплатим

В Украине с 1 июля внедрят новые условия поставки электроэнергии по условиям спецобязательств (ПСО). Предположительно, стоимость тока увеличится с 1,68 до 2,5-3 грн за кВт*час, зависимо от объемов потребления.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Повышение коснется не всех. Чем выше потребления, тем больше придется платить. Вероятно, рост цен коснется только тех, кто использует от 300 кВт*час тока в месяц. За каждый следующий кВт*час им придется платить по новой цене. С другой стороны, сейчас рассматривают возможность вернуть льготные тарифы для тех, кто тратит до 100 кВт*час в месяц.

"Я всегда выступал за то, чтобы для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час, ввели тариф выше. Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт*час, а потом от 500 кВт*час. Такие цены (2,5 грн за кВт*час) планируют установить 1 июля", – рассказывает глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По мнению эксперта, стоит ввести четыре разных тарифа: на первые 100 кВт*час в размере 90 коп., от 100 до 500 кВт*час – 1,68 грн, от 500 до 1000 кВт*час – 2,5 грн, и выше 1000 кВт*час – больше 3 грн. Однако и это не решит нехватку средств на компенсацию стоимости генерации тока.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.