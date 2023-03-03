"Укрэнерго" определилось по отключениям света на 3 марта: чего ожидать украинцам

На 3 марта "Укрэнерго" не доводило областям лимитов потребления электричества. Таким образом в течении суток отключать украинцам свет не планируют. Впрочем, подчеркивают энергетики, при росте потребления необходимость в ограничениях возникнуть все же может.

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Об этом сообщили в ДТЭК. ТАм объяснили: причина этого – повреждение сетей.

"На 3 марта "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", – говорится в сообщении.

Об отсутствии лимитов сообщили и в облэнерго Украины. При этом энергетики призвали украинцев экономно использовать электричество – ведь от этого зависит стабильная работа сетей.

Украина готовиться продавать электричество за границу

В свою очередь, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил: полное обеспечение электроэнергией Одесской области может позволить Украине возобновить экспорт электричества. Он отметил: с июля по 10 октября 2022 года экспорт электроэнергии принес Украине около 6 млрд грн только за право использовать трансграничное пересечение. В связи с чем отказываться от него "довольно не разумно".

"Вопрос экспорта рассматривается, думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопрос экспорта", – сказал Бойко.

При этом он подчеркнул: в ближайшее время Украина ожидает решения наиболее острой на сегодняшний день проблемы – обеспечения электричеством Одесского региона. "Думаю, это станет триггером, который разблокирует возобновление экспорта", – подчеркнул представитель "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина выиграла энергетическую битву с РФ, хотя некоторые риски все еще остаются. Поэтому страна готовится к следующим испытаниям на энергетическом фронте.

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