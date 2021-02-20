Украинцы заплатят за коммуналку на 1000 грн больше: названы цифры

За декабрь-январь в Украине выросла стоимость практически всех ключевых коммунальных услуг. Из-за чего украинцы уже в этом месяце вынуждены платить за коммуналку в среднем на 800-1000 грн больше.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. "В ноябре и декабре подорожало распределение газа на 100%. Для жителей квартир это не так ощутимо, а вот платежки владельцев частных домов сразу выросли на 600-800 грн. Подорожала и стоимость самого газа, но из-за госрегулирования это не так ощутимо", – пояснил эксперт.

Еще в декабре профильная комиссия утвердила рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод в среднем примерно на 22% по стране. Ко всему, с 1 января все домохозяйства страны платят на 78 грн больше за электроэнергию из-за отмены льготного тарифа.

Но на этом все не остановится, цены на коммуналку будут расти и дальше, утверждает Олег Попенко. По его словам с 1 апреля, вырастут цены на электричество. Только пока в правительстве не определились для кого именно. Сначала планировали для тех, кто потребляет больше 300 кВт в месяц, теперь речь идет о 500 или 1000 кВт.

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