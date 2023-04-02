Украинцы заплатять за газ по разным тарифам: какие цены действуют в апреле

В Украине абсолютное большинство семей (98%) платят за газ "Нафтогазу" – действует тариф 7,96 грн за куб. Однако часть украинцев покупают голубое топливо у частных поставщиков: разница между их предложениями составляет до 28% – от 7,7 до 9,9 грн за куб.

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По данным "Газправды", самое выгодное предложение – у компании "ЕРУ Людям". Это небольшой столичный поставщик голубого топлива. Самые высокие цены тоже в Киеве – у поставщика "СвітлоГаз" (9,99 грн за кубометр).

При этом апрель станет последним месяцем годовых тарифов поставщиков, расценки действуют до 30 апреля. После этого истекают сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям.

Тем не менее стоимость газа для населения все равно не изменится. По крайней мере, клиенты "Нафтогаза" все равно продолжат платить по 7,96 грн за "куб".

Дело в том, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение стоимости тарифов для населения на отдельные виды коммунальных услуг. Речь идет, в частности, о поставках тепловой энергии, горячей воды и газа. То есть эти услуги не смогут подорожать во время военного положения и полгода после его окончания.

Почему тарифы на газ разные

Еще до начала полномасштабной войны в Украине заработал открытый рынок газа – когда потребитель может сам выбирать себе поставщика. В зависимости от того, у кого и на каких условиях покупается газ, частные компании могут предлагать разные цены.

Однако с мая 2022 года абсолютное большинство клиентов перевели к "Нафтогазу". Оказалось, это единственная компания, которая может без проблем обеспечить потребление большому количеству украинцев. При этом клиенты все еще имеют право сменить поставщика газа в любой момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом в Украине до 1 мая продлили льготную цену на газ для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий. Так, Naftogaz Trading Gas для поставщиков тепла будет поставлять газ по цене 7,42 грн за куб, для бюджетных учреждений – 16,39 грн за куб.

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