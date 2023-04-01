Каким будет тариф на газ в апреле: Кабмин принял решение

В Украине до 1 мая продлили льготную цену на газ для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий. Так, Naftogaz Trading Gas для поставщиков тепла будет поставлять газ по цене 7,42 грн за куб, для бюджетных учреждений - 16 39 грн за куб.

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Как сообщает Интерфакс, "Naftogaz of Ukraine" будет продолжать снабжать природную газ на предприятия, учреждения, организации, баланс которых являются общежитиями и/или другими жилищами, где домохозяйства постоянно или временно проживают. Соответствующее решение было закреплено в правительственной резолюции № 277 от 30 марта 2023 года, опубликованного на государственном портале.

В документе вносится изменение разрешения кабинета 19 июля 2022 года № 812 "Одобрение правил об выплате особых обязательств по субъектам рынка природного газа для обеспечения общих интересов в обработке рынка природного газа в бюджетных учреждениях".

Что будет с другими тарифами

В апреле тариф на электроэнергию составит 1,44 грн (если использовать до 250 кВт*ч в месяц) и 1,68 грн (если использовать больше). Такая цена сохранится как минимум до 1 мая. Кабинет министров принял решение как минимум до 1 мая цены не пересматривать. А уже в мае к вопросу пересмотра тарифов придется вернуться.

Собеседник OBOZREVATEL в Кабмине рассказывает: конкретные механизмы как минимум на уровне министерства серьезно не прорабатываются. Мол, понимание того, что необходимо принимать решение и повышать тарифы, есть, но поручений готовить такое решение не было.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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