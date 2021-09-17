Украинцы уже могут платить за отопление в разы меньше. Вот, что нужно сделать

Украинцы могут резко сократить расходы на отопление в случае, если установят тепловой счетчик, термостатический вентиль, а также утеплят свою недвижимость. По некоторым расчетам экономия может составить до 80%.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по вопросам энергоэффективности. Самый первый шаг – установить теплосчетчик в квартире. Кроме того, нужно установить термостатические вентиля на радиаторы (это позволит контролировать температуру в доме).

"Перед началом каждого отопительного сезона следует проверять систему. Стоит устранить воздушные пробки, отремонтировать места возможного протекания, обращая особое внимание на места соединений частей системы. Это позволит избежать прорывов во время эксплуатации системы в холодный период", – советуют в агенстве.

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Большая часть тепла из дома теряется тремя путями: через двери и окна, через крышу и через наружные стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить сами двери, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

Самый действенный способ – утеплить весь дом по периметру. Отдельно обшивать утеплителем стену одной квартиры запрещено. Также большую экономию даст установка индивидуальных (модульных) тепловых пунктов с регулировкой количества теплоносителя, который подается.

Как ранее писал OBOZREVATEL, рост цен связан с подорожанием газа на мировых рынках. Каждый украинец может оформить годовой тариф на газ. С ним стоимость кубометра будет фиксированной.