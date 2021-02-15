Украинцы уже могут платить за отопление на 50% меньше: в Кабмине сказали, что сделать

Украинцы без пересмотра тарифов могут платить за коммуналку на 50% меньше. Для этого нужно установить счетчики, а также утеплить дом.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Выступление транслировалась на официальном YouTube канале мероприятия. "Тот кто установил счетчик и считает свои расходы, он платит меньше. Это до 50% экономии. Хороший пример – теплые кредиты для ОСМД от городов. Они смогли уменьшить потребление тепла", – говорит Чернышов.

По его словам, в отопительный сезон 70% в платежках составляет отопление. "Актуально говорить о сокращении потребления за счет энергоэффективности. Все мы знаем, в каком состоянии находится жилищный фонд", – сказал министр.

До конца отопительного сезона тарифы пересматривать не будут, об этом, по словам Чернышова, договорились с Ассоциацией городов. В меморандуме предусмотрели:

Тарифы повышаться не будут. Стоимость тепла и горячей воды до конца отопительного сезона будет стабильной.

Теплокоммунаэнерго до октября 2021-го получат отсрочку платежей по газу.

Кроме того, "Нафтогаз" разработает долгосрочные предложения для теплокоммунэнерго на следующий отопительный сезон.

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