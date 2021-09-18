Украинцев переводят на новые тарифы на газ, которые в полтора раза выше: что происходит

Украинцев без их ведома переводят на другого поставщика газа (поставщик последней надежды, ППН). В то время как большинство поставщиков предлагают кубометр голубого топлива по цене до 8 грн, у ППН приходится платить около 12 грн за куб.

Переводят на ППН тех, чей поставщик уже не может выполнять свои обязательства. К примеру, по такому принципу перевели на другого поставщика главу комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олега Попенко.

Какие условия у ППН:

гарантия поставок в течение 60 дней;

цена на сентябрь – 12 грн за куб;

цена меняется ежемесячно.

Что делать, если перевели на ППН:

выбрать нового поставщика в течение 60 дней после перехода на ППН;

если вы не успеете подключиться к новому поставщику в срок до 60 дней, газоснабжение могут отключить.

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Отметим, в Европе из-за искусственного ограничения поставок со стороны России цены на газ взлетели до исторического максимума и 16 сентября приблизились к $1000 за тысячу кубометров. Как результат, значительно подорожают товары и услуги в Украине.

Подорожание газа в Европе в любом случае повлияет на ситуацию в Украине. Главные вопросы тут – когда и как.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что ни населению, ни промышленности в 2021 году волноваться еще не стоит. Мол, есть запасы дешевого газа и собственная добыча. А вот в следующем году ситуация может значительно ухудшиться.

"Гораздо большей проблемой будет следующий отопительный сезон 2022/2023 года, если не изменится динамика цен на газ на европейском рынке. Сейчас она идет вверх. И это не совпадение, а результат системной и последовательной деятельности "Газпрома", – говорит эксперт.

А вот в "Нафтогазе" менее оптимистичны, ведь в Украину из ЕС импортируется до 30% газа.

"Это голубое топливо использует в том числе и промышленность. И это приведет к тому, что вырастут цены на продовольственные товары и потребительские услуги. Ведь себестоимость продукта, который производится в Украине, будет расти", – поясняет Рябцев.

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