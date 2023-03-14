Украинцы в части регионов сидят без света: где отключают электричество

В Киеве и области 14 марта применяют аварийные отключения электричества. Причина – повреждения оборудования, в результате чего энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Там отметили, что в Киеве отключения применяются в части:

Голосеевского;

Святошинского;

Шевченковского;

Соломенского районов.

В области же стабилизационные графики были применены в трех районах. Это:

Бучанский;

Обуховский;

Фастовский.

В то же время, в "Укрэнерго" сообщили: также возможны отключения в других областях. В частности:

Житомирской;

Харьковской.

К ограничению подачи электричества в этих регионах может привести ряд причин. В частности:

сетевые ограничения, возникшие в результате повреждений, нанесенных атакой россиян 9 марта;

возможный рост потребления в пиковые часы.

"В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились", – рассказали энергетики.

Впрочем, отметили они, в приграничных районах Черниговщины, Сумщины и регионах по линии фронта ситуация остается сложной. "Враг постоянными артобстрелами повреждает распределительные сети", – объяснили в "Укрэнерго".

В целом же, отметили там, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Кроме того:

в стране работают все виды электростанций;

осуществляется "незначительный импорт электроэнергии";

продолжаются работы по возобновлению работы электростанций, поврежденных в результате ракетных и дроновых атак россиян.

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и павербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

В настоящее же время, по его словам, энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. "Я бы очень рекомендовал сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще по меньшей мере в течение нескольких месяцев. Потому что гарантировать ничего нельзя", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в апреле тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен для бытовых потребителей. При этом окончательное решение еще не принято.

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