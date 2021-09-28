Украинцы с газовыми котлами платят за отопление и горячую воду почти в два раза меньше: расчеты

В Украине отапливать жилье газовым котлом может быть на 50% дешевле, чем с помощью централизованного теплоснабжения. При этом подогревать холодную воду с помощью газового водонагревателя может быть почти на 60% выгоднее, чем платить за горячую воду коммунальным предприятиям.

Это следует из расчетов OBOZREVATEL. Отопление и горячая вода в помещении площадью 60 квадратов на двух человек с газовым котлом обойдется в 2105 грн, а за эту же коммуналку, если использовать централизованное снабжение, придется отдать уже 4112 грн.

Для расчета мы использовали нормативы потребления коммунальных услуг, который учитывают при расчете размера субсидий. Согласно ним, на отопление одного квадратного метра придется тратить либо 4 кубометра газа (если есть котел), или 0,0431 Гкал (для централизованного отопления). Учитывая тарифы "Киевтеплоэнерго" на отопления и стоимость кубометра газа от "Нафтогаза", получим:

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отопление дома в 60 квадратов газом – 1 910 грн в месяц;

отопления дома в 60 квадратов централизованно – 3 800 грн в месяц.

Согласно норм, в среднем человек тратит в месяц 1,6 кубометра горячей воды. В случае, если подогревать воду самостоятельно, еще примерно 7,2 кубометра на человека "уходит" на подогрев холодной воды. Если использовать киевские тарифы и норматив потребления на семью из двух человек, получим:

горячая вода при подогреве газом – 195,8 грн в месяц;

горячая вода централизованно – 313,2 грн в месяц.

Украинцы в многоквартирных домах, который подключен к центральному отоплению, не имеют право индивидуально отключить от теплоснабжения только свое жилье. Это может привести к дисбалансу всей системы отопления в многоэтажке. А вот те, кто живет в многоэтажках, часто покупают квартиры уже с установленными газовыми котлами и сами регулируют, сколько тепла тратить и какую температуру поддерживать в доме.

А вот отказаться от горячего водоснабжения, написав предварительно заявление, может практически любая семья. Правда, часто вместо газовых котлов используют электрические (расчеты о возможной экономии с ними читайте вскоре).

Тут также стоит отметить, что, как уже писал OBOZREVATEL, по разным расчетам уже в октябре цены на отопление и горячую воду в Украине могут взлететь на 40%. В то же время стоимость газа останется стабильной до мая 2022-го. В результате масштабы экономии могут быть значительно более впечатляющими.