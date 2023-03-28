Украинцы получат новые платежки за воду: сколько теперь придется платить в месяц

В Украине тарифы на воду повысят с 1 апреля, а затем повторно проведут повышение через три месяца – с 1 июля. С полным перечнем новых тарифов можно ознакомиться в документе. В среднем повышение в рамках первого этапа (апрельское) составит 12,3% а во втором (июльское) – 14,1%. В результате семья в среднем будет ежемесячно платить на 30-70 грн больше.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, в Киеве в апреле кубометр воды может подорожать с 30,38 до 38,1 грн, а в июле – до 40,4 грн. Допустим, если семья использует в среднем пять кубов, в марте придется заплатить за воду 151,9 грн, в апреле – 190,5, а в июле – уже 202 грн. То есть ежемесячная сумма в платежке в результате двухэтапного подорожания увеличится на 50,1 грн.

Во Львове сейчас кубометр воды стоит 25,88 грн, с апреля цена составит уже 27,9 грн, с июля – 28,62 грн. В результате в июле за пять кубов придется платить 143,1 грн, что на 13,7 грн больше действующей цены. Но Львов и Киев – крупные города с относительно невысоким тарифом на воду.

В Дрогобиче уже сейчас каждый кубометр холодной воды стоит 43,46 грн. В апреле цена составит уже 51,6 грн, а в июле – 57,8 грн за кубометр. Семья, которая использует пять кубов воды, сейчас платит 217,3 грн, а в июле заплатит на 71,7 грн больше – 289 грн.

Обе суммы несоизмеримы с расходами на горячую воду или отопление. Существенно на экономическое состояние украинцев это не повлияет, однако позволит сохранить работу предприятий. К примеру, в Дрогобиче у местного водоканала с момента последнего перерасчета тарифа расходы на электроэнергию выросли на 61,15% (тарифы на ток для населения заморозили, а вот для предприятий цены выросли), на 26% увеличились расходы на зарплаты. В такой ситуации есть два варианта: сохранить действующий тариф и тогда "дыру" в бюджете коммунального предприятия должны компенсировать с государственной или городской казны, или же повысить тарифы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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