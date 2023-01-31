Украинцы нарастили потребление, несколько блоков ТЭС выведены в ремонт: свет будут отключать до полуночи

Из-за похолодания в Украине растет потребление электроэнергии – при том, что дефицит мощности в системе остается большим. В связи с этим всем облэнерго страны на 31 января доведены лимиты потребления электричества, которые будут действовать в течении всех суток.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также в течение 31 января "несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам".

"В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит", – говорится в сообщении.

Как украинцам отключают свет

По состоянию на утро 31 января в Украине не применялись аварийные отключения электричетсва. Т.е., свет выключали согласно графикам.

Впрочем, подчеркнули энергетики, исключать такое развитие ситуации нельзя. Особенно в свете роста потребления.

"Превышений лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись. Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений", – отметили в компании.

Как идут ремонты

В настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Кроме того, несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт по выходным.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – констатировали энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина нуждается в восстановлении почти 75% своей тепловой генерации, поврежденной в результате массированных ударов российских оккупантов. При этом в настоящее время в страну поступило всего 10-15% оборудования, необходимого для ремонтов.

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