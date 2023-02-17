Украинцы накапливают долги за коммуналку: за что задолжали больше всего

С ноября-2022 по декабрь того же года долг украинцев за услуги ЖКХ вырос на 2,2 млрд грн и составил 35,35 млрд грн. Больше всего граждане задолжали за отопление и горячую воду – 24,4 млрд грн.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Он отметил: на втором месте по размеру задолженности – водоснабжение. За него украинцы задолжали 7,4 млрд грн. Далее идут:

управление многоквартирным домом – 2,21 млрд грн (по репрезентативной выборке крупнейших компаний по управлению многоквартирными домами);

вывоз мусора – 1,28 млрд грн.

"Украинцы задолжали 35,35 млрд грн за услуги ЖКХ по состоянию на 1 декабря 2022 года (по данным ОВА и Киевской городской ВА, собираемых Минрегионом, без учета оккупированных территорий). За месяц задолженность выросла на 2,2 млрд грн", – сообщил нардеп.

Украинцам готовят повышение тарифов на коммуналку

В свою очередь, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский ранее анонсировал повышение коммунальных тарифов. Обоснованием этого, по его словам, являются:

необходимость повышения зарплат энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры;

оплата аварийных восстановительных работ.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для того, чтобы стабилизировать рынок... Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к вопросу [повышению тарифов]", – сказал он.

Как уже увеличились цифры в платежках

В то же время коммунальные услуги в Украине уже подорожали. По данным Госстата, в период с января 2022 года по январь 2023-го их стоимость выросла на 5,3%. Больше всего – на содержание и ремонт жилья, сразу на 25,1%.

Также значительно повысилась стоимость уборки мусора – на 14,7%. Кроме того, подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,3%. А горячая вода и отопления прибавили в стоимости 0,2%.

Впрочем, кое-что и подешевело. Как отмечают в Госстате, цены на природный газ снизились на 0,4%.

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь идет:

о водоснабжении;

электричестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд граждан Украины имеют право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер льгот разный – от 25% (дети войны) до 100% (в частности, ветераны).

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