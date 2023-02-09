В Украине подорожала коммуналка: как увеличились цифры в платежках
Коммунальные услуги в Украине подорожали. В период с января 2022 года по январь 2023-го их стоимость выросла на 5,3%. Больше всего – на содержание и ремонт жилья, сразу на 25,1%.
Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно повысилась стоимость уборки мусора – на 14,7%.
Кроме того, подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,3%. А горячая вода и отопления прибавили в стоимости 0,2%.
Впрочем, кое-что и подешевело. Как отмечают в Госстате, цены на природный газ снизились на 0,4%.
В то же время, стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:
- водоснабжении;
- электричестве.
А вот за месяц стоимость услуг ЖКХ практически не изменилась – хотя рост цен зафиксирован, все же, был. Он составил 0,1%
Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья – на 0,7%. Также выросла стоимость:
- уборки мусора – на 0,5%;
- услуг по управлению многоквартирными домами – на 0,2%
Стоимость же других услуг в период с декабря-2022 по январь-2023 не менялась.
Подорожала не только коммуналка
За период с января-2022 по январь-2023 в Украине подорожали все группы товаров и услуг. Рост составил 26%.
Больше всего цены вросли на транспорт – на 41%. Далее идут:
- продукты питания и безалкогольные напитки, стоимость которых выросла на 33%;
- предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 27,8%;
- рестораны и отели – на 23,4%;
- алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,5%;
- здравоохранение – на 20,7%;
- различные товары и услуги – на 19,1%;
- связь – на 13,3%;
- образование – на 9,3%;
- одежду и обувь – на 3%.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, часть украинцев, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ, могут лишить этой помощи. Для этого существует 2 повода: сокрытие реальных доходов и длительная неуплата коммунальных платежей.
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