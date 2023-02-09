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В Украине подорожала коммуналка: как увеличились цифры в платежках

Роман Костюченко
Коммуналка
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Как в Украине подорожала коммуналка

Коммунальные услуги в Украине подорожали. В период с января 2022 года по январь 2023-го их стоимость выросла на 5,3%. Больше всего – на содержание и ремонт жилья, сразу на 25,1%.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно повысилась стоимость уборки мусора – на 14,7%.

Кроме того, подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,3%. А горячая вода и отопления прибавили в стоимости 0,2%.

Впрочем, кое-что и подешевело. Как отмечают в Госстате, цены на природный газ снизились на 0,4%.

В то же время, стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

  • водоснабжении;
  • электричестве.

А вот за месяц стоимость услуг ЖКХ практически не изменилась – хотя рост цен зафиксирован, все же, был. Он составил 0,1%

Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья – на 0,7%. Также выросла стоимость:

  • уборки мусора – на 0,5%;
  • услуг по управлению многоквартирными домами – на 0,2%

Стоимость же других услуг в период с декабря-2022 по январь-2023 не менялась.

Коммунальные услуги в Украине подорожали

Подорожала не только коммуналка

За период с января-2022 по январь-2023 в Украине подорожали все группы товаров и услуг. Рост составил 26%.

Больше всего цены вросли на транспорт – на 41%. Далее идут:

  • продукты питания и безалкогольные напитки, стоимость которых выросла на 33%;
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 27,8%;
  • рестораны и отели – на 23,4%;
  • алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,5%;
  • здравоохранение – на 20,7%;
  • различные товары и услуги – на 19,1%;
  • связь – на 13,3%;
  • образование – на 9,3%;
  • одежду и обувь – на 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, часть украинцев, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ, могут лишить этой помощи. Для этого существует 2 повода: сокрытие реальных доходов и длительная неуплата коммунальных платежей.

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