Украинцы могут резко сократить расходы на отопление: как платить значительно меньше 

В Украине расходы на отопление можно сократить как минимум на треть. Для этого можно использовать методы сокращения тепла внутри квартир и домов. Правда, для более значительной экономии придется провести комплексное утепление всего здания (многоквартирного или частного дома) по периметру.

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Как отмечают в Государственному агентстве по вопросам энергоэффективности и энергосохранения, в быту можно использовать целый ряд способов для сокращения расходов тепла. Среди них:

Тепловой счетчик. Это позволит платить только за то количество тепла, которые вы на самом деле потребляете. Однако тут стоит отметить, что далеко не во всех квартирах есть техническая возможность установить индивидуальные приборы учета. Это невозможно сделать в хрущевках из-за системы разводки тепла.

Термостатический вентиль. Радиатор должен быть таким размером, чтобы соответствовать размеру комнаты. На каждом радиаторе стоит установить термостатический вентиль. Он позволит регулировать объем тепла, который подается в конкретную комнату.

Важно также, чтобы радиаторы ничем не закрывали: тяжелыми шторами, мебелью. Перед началом отопительного сезона стоит проверить систему. Это позволит не допустить порывов во время эксплуатации системы.

Газовый котел, колонку или бойлер нужно менять каждые 15-20 лет. Со временем эти приборы теряют эффективность, потребляют значительно больше газа, чем необходимо для подогрева возмещения и воды. Кроме того, сократить потери позволит система рекуперации тепла на вентиляции, утепление окон (или их замена), ковры на полах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА), 26 областных и городских операторов газораспределительных систем. Все эти предприятия принадлежат Региональной газовой компании Дмитрия Фирташа.

Предприятия обвинили в неуплате в госбюджет 1,48 млрд грн. Украинцы платят за доставку газа облгазам. За сам газ деньги поступают поставщику.

1,5 млрд грн, вероятно, не были уплачены в период с 2017 года, тогда в тарифе не было средств на плату в бюджет за использование сетей. По версии ГБР, компания Фирташа получила облгазы с нарушением процедур.

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