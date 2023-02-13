Украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: куда обращаться и какие нужны документы

Украинцы могут оформить жилищную субсидию несколькими способами. К примеру, лично прийти в местный отдел Пенсионного фонда (ПФУ).

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Однако оформить пособие на оплату коммуналки можно оформить не выходя из дома. Для этого нужно зайти в портал электронных услуг или мобильного приложения ПФУ, об этом сообщает Черкасский городской совет.

Какие еще есть способы оформления субсидии?

Передать документы через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦНАПы (Центры предоставления административных услуг). Заявления с документами принимаются только в бумажном виде;

сделать это онлайн через приложение Действие.

Заместитель директора департамента социальной политики Екатерина Бинусова отметила, что тем, кому удобнее подавать документы для назначения субсидий и льгот через департамент социальной политики, необходимо обратиться лично в общественную приемную департамента.

Также она добавила, что два основных документа для оформления субсидии – это заявление о назначении субсидии и право на доходы и расходы. "Дополнительно могут попросить: договор аренды жилья, акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и т.д. Выплаты назначают до тех пор, пока не закончится отопительный сезон (с 01 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года)", – подытожила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине одна из самых популярных причин для отказа в выплате субсидии – долг по коммуналке. Чтобы помощь не продлили, достаточно иметь задолженность в размере 680 грн.

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