Украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: куда обращаться и какие нужны документы
Украинцы могут оформить жилищную субсидию несколькими способами. К примеру, лично прийти в местный отдел Пенсионного фонда (ПФУ).
Однако оформить пособие на оплату коммуналки можно оформить не выходя из дома. Для этого нужно зайти в портал электронных услуг или мобильного приложения ПФУ, об этом сообщает Черкасский городской совет.
Какие еще есть способы оформления субсидии?
- Передать документы через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦНАПы (Центры предоставления административных услуг). Заявления с документами принимаются только в бумажном виде;
- сделать это онлайн через приложение Действие.
Заместитель директора департамента социальной политики Екатерина Бинусова отметила, что тем, кому удобнее подавать документы для назначения субсидий и льгот через департамент социальной политики, необходимо обратиться лично в общественную приемную департамента.
Также она добавила, что два основных документа для оформления субсидии – это заявление о назначении субсидии и право на доходы и расходы. "Дополнительно могут попросить: договор аренды жилья, акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и т.д. Выплаты назначают до тех пор, пока не закончится отопительный сезон (с 01 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года)", – подытожила она.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине одна из самых популярных причин для отказа в выплате субсидии – долг по коммуналке. Чтобы помощь не продлили, достаточно иметь задолженность в размере 680 грн.
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