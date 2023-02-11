Названа главная причина отказа от субсидий: кто останется без помощи 

В Украине одна из самых популярных причин для отказа в выплате субсидии – долг по коммуналке. Чтобы помощь не продлили, достаточно иметь задолженность в размере 680 грн.

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Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд сообщает издание "На пенсии". Так, по правилам украинцев имеют право оставить без субсидии если они не платят за коммуналку как минимум три месяца или если долг составляет от 680 грн.

По правилам максимальный долг, выше которого субсидию заберут, составляет 40 необлагаемых минимумов. На данный момент это 680 грн. Тут также стоит добавить, что есть еще целый ряд причин, по котором могут забрать субсидию. Например, если сделать покупку на сумму от 50 тыс. грн.

При этом размер субсидии в среднем составляет около 2,8 тыс. грн. Он зависит от многих факторов: и от площади жилья, от того, какие коммунальные услуги использует семья, сколько человек в семье и какой совокупный доход. В среднем формула расчета размера субсидии составлена так, чтобы семья не отдавала за коммуналку больше 20% своего дохода.

Но если доход высокий, то этот процент может быть и выше. Отметим, украинцы обязаны при составлении декларации для оформления субсидии указать всех членов своей семьи и весь доход. Если скрыть информацию в декларации, позже излишне выплаченную субсидию могут заставить вернуть через суд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинец, у которого отключили горячую воду, отсудил у коммунальщиков 6 тыс. грн. В такую сумму оценили моральный вред истца.

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