Украинцы могут платить за коммуналку в два раза меньше: что делать

Украинцы, которые проживают в многоквартирных домах, могут платить за коммуналку в два раза меньше. Для этого нужно инвестировать деньги в приборы учета и тепломодернизацию.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, существеннее всего можно сократить расходы на отопление и горячую воду.

"Прежде всего, нужно установить индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием. Его окупаемость 2-3 года, а предполагаемая экономия – до 40% тепла в расчете на квартиру. Кроме того, нужно утеплить трубы отопления и горячей воды в подвальных помещениях. Это уменьшит потери тепла до 10%. Если в доме нету счетчика на отопление – его тоже можно установить. При том же потреблении – цены в платежках станут на 25% ниже. Если в доме вертикальная разводка тепла, можно установить индивидуальное поквартирное распределение. Тогда каждый сможет регулировать поставки тепла в свою квартиру. Если сейчас киевляне платят 38 грн за отапливаемый квадрат квартирной площади, то с системой распределения можно платить до 10 грн за м2".

В то же время, общая термомодернизации дома – не совсем оправданная. Действительно, это дает возможность сэкономить на энергоносителях до 50%, но окупаемость такого проекта – больше 10 лет. По словам Олега Попенко, если делать термомодернизацию "хрущевки", это обойдется в 10 тыс долл с квартиры, что для многих жильцов – непосильная сумма.

Общее потребление света в квартире позволит сократить энергоэффективная техника класса А+++. Она поможет сэкономить до 5-7%. Кроме того, можно установить и трехфазные счетчики, чтобы ночью платить за электрику по более дешевому тарифу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за отопление приходится переплачивать в разы из-за того, что львиная доля ресурсов теряется по дороге от станции до жилых зданий. Если в отдаленных районах устанавливать индивидуальные котельные, это позволит существенно сократить суммы в платежках.