Украинцы могут не платить за отопление, если в квартире холодно: озвучены условия
Украинцы могут не платить за отопление по полному тарифы в случае, если температура в квартире ниже 18 градусов тепла.
Как рассказал изданию "Сегодня" эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко, если вы уверены в том, что дома холодно именно из-за некачественного отопления, нужно:
обратиться к обслуживающей компании (ЖЭК или ОСМД) и к компании-теплопоставщику;
назначить дату и время для комиссии, которая проведет осмотр и составит акт о качестве услуги;
потребовать перерасчет.
Если обращение проигнорировали, можно позвать двух соседей и самостоятельно составить акт.
"Неправильно считать температуру непосредственно самой батареи – очень она горячая или не очень горячая. Может быть так, что батарея слишком горячая, а в комнате холодно. Почему? Потому что окна стоят старые, дует со всех сторон, нет нормальной изоляции дома, слишком тонкие стены и тому подобное", – пояснил эксперт.
Как платить за отопление:
18 градусов – полный тариф
17 градусов – 95% полного тарифа
16 градусов – 90% полного тарифа
15 градусов – 85% полного тарифа
14 градусов – 80% полного тарифа
13 градусов – 75% полного тарифа
12 градусов – 70% полного тарифа
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