Украинцы могут не платить за отопление, если в квартире холодно: озвучены условия

Украинцы могут не платить за отопление по полному тарифы в случае, если температура в квартире ниже 18 градусов тепла.

Как рассказал изданию "Сегодня" эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко, если вы уверены в том, что дома холодно именно из-за некачественного отопления, нужно:

обратиться к обслуживающей компании (ЖЭК или ОСМД) и к компании-теплопоставщику;

назначить дату и время для комиссии, которая проведет осмотр и составит акт о качестве услуги;

потребовать перерасчет.

Если обращение проигнорировали, можно позвать двух соседей и самостоятельно составить акт.

"Неправильно считать температуру непосредственно самой батареи – очень она горячая или не очень горячая. Может быть так, что батарея слишком горячая, а в комнате холодно. Почему? Потому что окна стоят старые, дует со всех сторон, нет нормальной изоляции дома, слишком тонкие стены и тому подобное", – пояснил эксперт.

Как платить за отопление:

18 градусов – полный тариф

17 градусов – 95% полного тарифа

16 градусов – 90% полного тарифа

15 градусов – 85% полного тарифа

14 градусов – 80% полного тарифа

13 градусов – 75% полного тарифа

12 градусов – 70% полного тарифа

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