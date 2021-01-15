Украинцы будут по-новому платить за газ: в Минэнерго предлагают без спроса менять поставщика

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает внедрить в Украине опыт некоторых стран ЕС и разрешить объединенным территориальным общинам (местной власти) выбирать поставщика газа тем потребителям, которые этого еще не сделали.

Соответствующее предложение политик опубликовал на своей странице Facebook. "В Украине для этого можно использовать объединенные территориальные общины. Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. Причем это будет по умолчанию, то есть если вы самостоятельно не выбрали поставщика, за вас это сделает ОТО. Также это будет касаться тех потребителей, чьим поставщиком автоматически стал "поставщик последней надежды" – сейчас это Нафтогаз. Для реализации этого варианта нужны законодательные изменения, но депутаты фракции "Слуга народа" пообещали над этим поработать", – написал Витренко.

Юрий Витренко опубликовал новое предложение

Логика этого предложения такова:

разница между тарифами поставщиков газа в Украине составляет 41%;

многие украинцы не меняют своего поставщика и переплачивают только потому, что не знают о такой возможности;

местная власть может выбирать вместо тех, кто не определился, чтобы дать возможность платить по низким ценам.

Кроме того, Юрий Витренко напомнил, что на время отопительного сезона в Украине ограничат максимальную стоимость газа. Это позволит в период высоких цен на голубое топливо в Европе защитить украинцев от резкого подорожания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: