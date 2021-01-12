Українці будуть по-новому платити за газ: Шмигаль розповів про результати зустрічі з "Нафтогазом"

Прем'єрміністр Денис Шмигаль разом з главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєва представили народним депутатам від "Слуги народу" варіанти зниження тарифів на газ. Остаточного рішення, який з варіантів виберуть, немає.

Як повідомив прем'єрміністр в своєму офіційному каналі Telegram, уряд отримав пропозицію від нардепів щодо обох планів. Один з них просувають представники "Нафтогазу": зобов'язати всіх публікувати річний тариф на газ і максимально спростити конкуренцію на ринку. Згідно з другою пропозицією, в Україні можуть повернути регуляцію тарифу з боку уряду.

В такому випадку Кабмін буде рахувати вартість газу на європейському хабі за певний період, відніме від цієї ціни витрати на транспортування до України, а після зобов'яже продавати газ за отриманим тарифу.

"Основна тема розмови – це ситуація з тарифами для населення. Перш за все з тарифами на газ і його доставку. Представники Міненерго і "Нафтогазу" представили два плану, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей", – пояснив Гетманцев.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розробив постанову, яка поверне регуляцію тарифів на газ в Україні. Зараз йдеться тільки про неофіційну версію документа. Ідея ще не пройшла всі етапи узгодження й не опублікована для обговорення на офіційному сайті.

Міністерство енергетики запропонувало розглянути варіант, коли з 1 лютого ціна буде обмежена на рівні "хаб мінус" (вартість газу на європейському газу мінус транспортування) з додаванням визначеною граничної націнки постачальників, причому ціна буде зафіксована на рік.

"За нашими розрахунками йдеться про рівень ціни 5 356 грн, тобто на 44% менше ніж середньозважена ціна у січні. Для розуміння, якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна у лютому збільшиться ще приблизно на 15%", – зазначив Вітренко. Відзначимо, "Нафтогаз" зараз продає за ціною на 22% вищу за "хаб мінус".

Як раніше писав OBOZREVATEL: