Украинцы будут платить за электроэнергию по новым тарифам: когда и как взлетят цены

В Украине тариф на электроэнергию может вырасти уже с 1 мая. На регуляции ситуации с рынком электроэнергии настаивают также и в Международном валютном фонде (МВФ).

Как рассказали OBOZREVATEL осведомленные источники в правительстве, окончательный вариант пересмотра цены до сих пор не разработали. В разное время в Кабмине предлагали несколько сценариев, все они сводились к тому, что повышать будут цены для тех, кто тратит много "тока".

"При потреблении, допустим, выше 300 или 500 кВт*час в месяц тариф может быть экономически обоснованным. Этот вариант позволит тем украинцам, которые живут в больших домах и квартирах, использую большое количество техники, платить реальную стоимость электроэнергии", – рассказывает собеседник.

При этом также вырастут платежки и для тех, кто отапливает дома или квартиры электроэнергией. Такие украинцы могут почувствовать на себе подорожание уже осенью, с началом нового отопительного сезона. Стоимость каждого кВт*час может быть более 2,5 грн.

Отметим, в Украине пришлось повысить тарифы на электроэнергию для населения из-за уже взятых властью обязательства по развитию проектов в зеленой энергетике. Денег на это не хватало, поэтому тариф для "зеленых" снизили, но для конечного потребителя его пришлось увеличить, рассказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.