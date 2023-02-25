Украинцу отключили газ из-за проблем со счетчиком: он отсудил у коммунальщиков 50 тыс. грн морального ущерба
Первомайский горрайонный суд Харьковской области обязал "Харьковгаз" заплатить клиенту 50 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба. Клиенту, как решил суд, незаконно отключили голубое топливо.
Как говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL, "Харьковгаз" отключил в квартире истца голубое топливо, а также потерял его счетчик. В результате клиенту пришлось самостоятельно покупать новый прибор учета.
Суд рассмотрел дело в режиме видеоконференции. В результате истцу удалось доказать, что ему незаконно отключили голубое топливо, он вынужден был сам покупать новый счетчик, так как старый потерян сотрудниками "Харьковгаза".
Коммунальщики обязаны заплатить недовольному клиенту: 920 грн за старый потерянный счетчик, 875 грн в качестве компенсации нового счетчика, 50 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба и 1135 грн (половина судебного сбора).
"Признать противоправными действия акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" по прекращению газоснабжения в квартир, расположенной по указаному адресу... Взыскать с акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" моральный ущерб, причиненный противоправными действиями ответчика, в размере 50 тысяч гривен", – говорится в решении суда.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киевской области суд обязал ПриватБанк списать своему клиенту кредит в размере $481 тыс. Деньги клиент брал на покупку квартиры (ипотека).
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