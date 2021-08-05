Украинцев ждут новые тарифы на электроэнергию: ценники разойдутся в разные стороны

Украинцам приготовили новые тарифы на электроэнергию. Вместо единой цены введут три разных ценника. В результате часть семей будет платить за ток меньше, другие же вынуждены будут переплачивать.

О том, как и почему пересмотрят стоимость коммунальной услуги, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кабинет министров готовит очередную редакцию постановления, которое изменит тарифы на электроэнергию. Минэнерго уже рассчитал новые цены, а потом под влиянием из Офиса президента решение свое пересмотрело. Согласно старым правилам на первые 100 кВт*час тариф должны были сохранить на действующем уровне, а после ввести еще три разных ценника, каждый из которых выше предыдущего и зависит от объемов потребления.

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Владимир Зеленский в одном из своих последних интервью заявил, что и действующая цена в 1,68 грн за кВт*час для многих украинцев непосильная. Вместе с тем, правительство в очередной раз продлило старые цены на месяц – до 1 сентября – и начало подготовку нового варианта. Его также придется согласовать с ОП. Итак, на этот раз:

стоимость первых 100 кВт*час электроэнергии хотят снизить с 1,68 до 1,2 грн за каждый кВт*час;

следующий тариф – при потреблении от 100 до 500 кВт*час (ранее планировали до 300 кВт*час) – может составить 2,4 грн;

при потреблении от 500 кВт*час – 3,4 грн за каждый кВт*час.

Возможно, что второй тариф (от 100 до 500 кВт*час) оставят на уровне 1,68 грн. Во всяком случае, такую идею обсуждают в правительства, рассказал OBOZREVATEL глава Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Собеседники в Кабинете министров же говорят, что окончательного варианта нет. "Задача улучшить ситуацию на рынке электроэнергии, приблизить цены к экономически обоснованной, но так, чтобы как меньше украинцев на себе это почувствовали. Вообще уже было решение поднять цены для всех, кто больше 100 кВт*час тратит, но потом это политическое решение изменилось", – рассказывает собеседник в правительстве.

"Вообще уже было решение поднять цены для всех, кто больше 100 кВт*час тратит, но потом это политическое решение изменилось", – рассказывает собеседник.

Отметим, в Украине около 40% потребителей (это в первую очередь пенсионеры) тратят до 100 кВт*час. Они в любом случае нововведение на себе не почувствуют. А вот семьи с детьми, те, кто используют электроэнергию для приготовления еды, подогрева воды и т.д., будут вынуждены переплачивать.

Но и здесь есть вариант. Если не станут менять тариф до 300 кВт*час электроэнергии, только 20% украинцев почувствуют на себе пересмотр цен.

Для примера рассчитаем, сколько платит за электроэнергию семья, которая тратит 520 кВт*час электроэнергии в месяц. По действующим ценам ток обходится им в 873,6 грн.

Согласно первому варианту (с тарифом до 300 кВт*час в месяц в размере 2,4 грн):

120 грн за первые 100 кВт*час + 960 грн за следующие 400 кВт*час + 68 грн за последние 20 кВт*час.

То есть в сумме вместо 873,6 грн придется отдать 1148 грн в месяц. Этот вариант из двух представленных наиболее жесткий. Второй вариант предусматривает:

120 грн за первые 100 кВт*час + 672 грн за следующие 400 кВт*час + 68 грн за последние 20 кВт*час.

В таком случае общие расходы на электроэнергию могут сократиться до 860 грн. Это правительство и беспокоит: в ситуации, когда на рынке электроэнергии накапливаются долги, экономически обоснованная стоимость тока растет, снижать цены нельзя.

"Убытки госпредприятий и всех остальных нужно как-то покрывать. Повышение тарифов для некоторых категорий граждан их не покроют. Никогда повышение тарифов не решало вопрос кризиса", – говорит Попенко.

По словам эксперта, сейчас обсуждается возможность компенсаций рынку, в частности, через установления дополнительных платежей для операторов систем распределения электрической энергии (облэнерго). Вариант соответствующего законопроекта уже рассматривают в Кабмине.

Сейчас расходы на транспортировку уже сгенерированной электроэнергии составляют около 1,6 грн за кВт*час. В таких условиях уже вскоре дешевле будет остановить генерацию тока, а не продавать его с огромными убытками.