Украинцев предупредили, что отключения света могут стать дольше: кого касается

В Житомирской области 31 марта будут применяться отключения электричества. При чем по ряду причин длиться они могут дольше, чем днем ранее.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Дело в том, отметили там, что:

31 марта ожидается менее солнечный день, чем предыдущий;

прогнозируется снижение активности возобновляемых источников энергии в регионе.

"Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно испытывают обстрелы россиян и повреждаются сети электроснабжения. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет", – рассказали в компании.

В свою очередь, глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что отключение электричества может затронуть некоторые районы Харкьковской области. Причина – последствия непогоды.

Генераторы и павербанки держать наготове

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и повербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

В настоящее же время, по его словам, энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. "Я бы очень рекомендовал сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще по меньшей мере в течение нескольких месяцев. Потому что гарантировать ничего нельзя", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем тарифы на электричество украинцам могут повысить уже в мае. Ведь, по словам советника премьер-министра Юрия Бойко, действующий тариф для населения примерно в четыре раза ниже реальной стоимости энергии – в связи с чем на поддержку низких тарифов тратится более 140 млрд грн в год.

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