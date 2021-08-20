Украинцам заплатят за сбои в электроснабжении: сколько можно получить

В НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) приняли решение уменьшить продолжительность аварийных ремонтов. Теперь должно быть не более 22 часов, а раньше было 24 часа. Также украинцам будут платить за сбои в электроснабжении компенсацию в размере 300 грн.

Кроме того, плановые перерывы в электроснабжении могут быть не более 12 часов (раньше было 24 часа), а в зимний период время на реконструкцию и ремонт сократили аж до 8 часов. Об этом рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий, пишет "УНИАН".

"Ранее бытовой потребитель имел право на компенсацию 200 гривен, сейчас эта компенсация составит 300 гривен", – заявила Бабий. По ее словам, та самая компенсация должна прийти гражданам в платежке за месяц. Однако если сумма не придет, потребитель должен обратиться в НКРЭКУ.

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Напомним, в Украине в результате пересмотра тарифа на электроэнергию с 1 октября суммы в платежках снизятся на 45,5 грн. При этом по сравнению с 2020-м переплачиваться все равно придется около 33 грн в месяц.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стоимость коммунальных услуг в Польше составляет 6480 грн (967 злт), в Украине – около 3000 грн. При этом соотношение к среднемесячной зарплате у первых – 15,5%, у граждан нашей страны – 21%.