Украинцам за сверхнормативную площадь жилья предлагают получить субсидию: кто может претендовать

В Украине власти предлагают получить гражданам помощь за сверхнормативную площадь жилья. При этом получить субсидию смогут далеко не все украинцы, а только безработные нетрудоспособные лица, проживающие сами.

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Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Так, например, субсидию могут получить украинские пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности и достигшие пенсионного возраста, получающие пенсию по выслуге лет.

Также на помощь от государства могут претендовать украинцы, получающие государственную соцпомощь лицу, не имеющему права на пенсию, а также лица с инвалидностью. Кроме того, деньги имеют право получить граждане, получающие госсоцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

К списку возможных претендентов также относятся украинцы, получающие временную соцпомощь неработающим, достигшим общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату, а также граждане, которым еще не исполнилось 18 лет.

В ПФУ отметили, что украинцам, желающим получить жилищную субсидию за сверхнормативную площадь жилья, нужно отметить свою принадлежность к одной из вышеперечисленных льготных категорий в своей декларации.

OBOZREVATEL ранее писал, что в Украине льготы и субсидии перевели на новые правила. В Минсоцполитики рассказали о нововведениях.

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