Украинцам уже повысили часть тарифов: что подорожало и сколько заплатим за воду

В Украине уже повысили тарифы на воду в некоторых населенных пунктах. Такое решение вскоре примут по всей стране. Подорожание составляет около 20% зависимо от водоканала. Следом за водой также могут пересмотреть тарифы и на электроэнергию.

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О том, как и почему пересмотрят тарифы в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Тарифы на воду повысили?

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) перенесло решение о повышении тарифов на воду. Они сперва приняли документ, а после заявили, что плохо изучили документы, запутались, поэтому отменили свое же постановление.

Но и без комиссии в Украине уже выросли и продолжать расти цены на воду. Дело в том, что НКРЭКУ устанавливает тарифы не всем водоканалам, а примерно третьей части (речь идет о крупных водоканалах). А вот в большинстве населенных пунктов коммунальное предприятие подает проект повышения своих цен местному советы. И местная власть куда охотнее утверждает его.

Если горсовет откажется повышать тарифы, по закону он будет вынужден найти в своем бюджете деньги для компенсации разницы между действующими и рыночными ценами. Денег на это в бюджете нет, поэтому в то время как НКРЭКУ разбирается в документах, местные советы успешно повышают тарифы.

OBOZREVATEL изучил документи десятков городских советов по всей Украине. Большинство из них либо уже повысили тарифы на воду, либо сделают это в ближайшее время. Вот некоторые примеры:

в Староконстантинове Хмельницкой области планируют повысить стоимость воды на 13,84% до 56,84 грн за кубометр;

за кубометр; в пгт Новое Кировоградской области тариф уже повысили с 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

за кубометр; в Буске Львовской области – на 18% до 61,64 грн за кубометр;

за кубометр; В Мукачево хотят поднять цену с 28,69 грн до 59,79 грн за куб.

Все коммунальные предприятия называют одни и те же причины для повышения цен: рост зарплат, подорожания реагентов, увеличение расходов на энергоресурсы, электроэнергию. За несколько лет стоимость электроэнергии для водоканалов выросла на 49%. Подорожало все: спецодежда, запчасти, реактивы для обеззараживания воды.

Олег Попенеко, эксперт в сфере ЖКХ, рассказывает OBOZREVATEL: помимо тарифа на воду НКРЭКУ также может пересмотреть и стоимость электроэнергии. Основания для этого есть. Действующий тариф был устаревшим еще до ракетных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Теперь же энергетическим компаниям нужны сотни миллионов долларов на возобновление работы разрушенных предприятий, сетей, станций.

"Можно ожидать, как вариант, – поднятия тарифов на водоснабжение, водоотвод и электроэнергию, причем как для бизнеса, так и для бытового потребителя. Но будут ли расти тарифы, пока нет никаких гарантий", – говорит Попенко.

Как узнать, сколько мне придется платить на воду?

Коммунальное предприятие обязано публиковать проекты повышения тарифов для того, чтобы все заинтересованные стороны могли изучить предложения и подать свои. Чаще всего это всего лишь формальная процедура. Чтобы понять, аргументировано ли предложение, нужно обладать определенной экспертизой. Но как минимум увидеть, какие цены планируют ввести, вы можете.

Для этого стоит либо зайти на сайт своего водоканала, местного органа власти. В разделе новости вы можете найти опубликованное сообщение о том, что вскоре вам могут пересмотреть стоимость воды.

Разница в тарифах на воду может составлять сотни процентов. К примеру, в Днепре кубометр холодной воды вместе с водоотводом стоит 31,36 грн. А в Желтых водах Днепропетровской области предлагают повысить тариф на воду до 90,6 грн за кубометр.

Тариф зависит от многих факторов. В первую очередь от количества потребителей. Чем больше населенный пункт и чем больше абонентов пользуются услугами конкретного водоканала, тем меньше может быть цена. Объемы потребления воды за последний год снизились в большинстве городов.

Какие еще тарифы могут пересчитать?

С 1 января украинцам пересчитали стоимость доставки газа. Тариф не изменился, но при этом размер абонплаты зависит от объемов потребления голубого топлива за прошедший газовый год (с октября по октябрь) и если вы потратили больше, то и за доставку газа придется платить больше.

Стоимость электроэнергии могут пересмотреть в 2023-м, считают эксперты. Однако это зависит скорее от политической воли Экономические причины для этого есть. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что без повышения тарифов на ток будет сложно.

"Поскольку без этого обеспечить надежную поставку невозможно из-за убыточности тарифа", – поясняет Омельченко. В то же время цены на отопление и газ как минимум в ближайшее время пересматривать не планируют.