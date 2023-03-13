Украинцам снова отключают свет: где ситуация наиболее жесткая
В ряде регионов Украины 13 марта будут применяться отключения электроэнергии. Причина – перегрузка оборудования и последствия вражеских артиллерийских обстрелов.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что самая сложная ситуация сложилась в:
- некоторых районах Киева и Киевщины – из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения;
- в Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений;
- в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей, где вследствие вражеских артиллерийских обстрелов повреждены сети.
"В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приходились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей", – рассказали в компании.
Подачу электричества возобновляют
В то же время, отмечают энергетики, в Николаевской области завершено заживление всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий. Также продолжается заживление потребителей, обесточенных из-за погодных условий (порывистый ветер) в 2 областях:
- Житомирской;
- Сумской.
Кроме того, в той же Житомирской, а также Харьковской областях "продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта".
"Продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", – подчеркнули энергетики.
Как сообщал OBOZREVATEL, уже в апреле тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен для бытовых потребителей. При этом окончательное решение еще не принято.
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