Украинцам снова отключают свет: где ситуация наиболее жесткая

В ряде регионов Украины 13 марта будут применяться отключения электроэнергии. Причина – перегрузка оборудования и последствия вражеских артиллерийских обстрелов.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что самая сложная ситуация сложилась в:

некоторых районах Киева и Киевщины – из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения;

в Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений;

в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей, где вследствие вражеских артиллерийских обстрелов повреждены сети.

"В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приходились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей", – рассказали в компании.

Подачу электричества возобновляют

В то же время, отмечают энергетики, в Николаевской области завершено заживление всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий. Также продолжается заживление потребителей, обесточенных из-за погодных условий (порывистый ветер) в 2 областях:

Житомирской;

Сумской.

Кроме того, в той же Житомирской, а также Харьковской областях "продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта".

"Продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", – подчеркнули энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в апреле тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен для бытовых потребителей. При этом окончательное решение еще не принято.

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