Украинцам смогут назначать пенсии и субсидии по-новому: что решил Кабмин
Кабмин разрешил обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) по вопросам назначения льгот на коммунальные услуги и перерасчета пенсионных выплат.
Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала. За назначением соцпомощи неработающим теперь также можно обращаться в ЦПАУ.
"Отныне в Центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, о перерасчете пенсий, назначение социальной помощи неработающему лицу, предоставление адресной помощи внутренне перемещенным лицам и др", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что это "продолжение политики". По его словам, государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что часть украинцев может полностью не платить за коммуналку – размер льготы может достигать 100% для участников боевых действий.
Кабинет министров принял решение автоматически ввести дополнительные субсидии тем семьям, которые отапливают дома электроэнергией и из-за отмены льготного тарифа должны будут платить за коммуналку больше. В среднем дополнительная выплата может составить около 1 тыс. грн.