Украинцам смогут назначать пенсии и субсидии по-новому: что решил Кабмин

Кабмин разрешил обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) по вопросам назначения льгот на коммунальные услуги и перерасчета пенсионных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала. За назначением соцпомощи неработающим теперь также можно обращаться в ЦПАУ.

"Отныне в Центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, о перерасчете пенсий, назначение социальной помощи неработающему лицу, предоставление адресной помощи внутренне перемещенным лицам и др", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это "продолжение политики". По его словам, государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL: