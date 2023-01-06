Украинцам с января пересчитали плату за доставку газа: у некоторых платежки выросли в два раза 

В Украине с 1 января 2023-го пересчитали размер платы за доставку газа. Сам тариф за каждый кубометр не изменили, однако пересчитали объем кубометров, за доставку которых ежемесячно нужно платить. В результате у некоторых украинцев суммы в платежках увеличились в два раза.

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"В декабре платил абонплату в 46,7 грн. А в январе пришла уже платежка в 108,1 грн. В два раза подорожала доставка для меня. У меня газовый котел, но я в многоквартирном доме живу. Прошлой зимой все соседи были на месте, отапливали квартиры и у меня теплее было. А в этом году соседи разъехались, в соседних квартирах холодно и мне теперь приходится в себя сильнее топить", – рассказывает OBOZREVATEL житель Киевской области Александр.

Размер абонентской платы зависит от потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые использовали, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось, – абонплата.

Тариф у каждого облгаза свой. Он зависит и от протяженности труб, и от зарплат на предприятии, и от сопутствующих расходов.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

До 1 января украинцы платили исходя из объемов потребления с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021-го. А с 1 января будут платить из расчета того газа, который потратили с октября 2021 года до конца сентября 2022-го.

Если вы в этот период тратили больше, то вырастет и сумма в платежках. Если же экономили, то, скорее всего, сможете платить меньше.

Напомним, в Украине тарифы на газ, отопление и горячую воду не будут пересчитывать как минимум до конца отопительного сезона. Так, Кабинет министров принял решение выделить дополнительную субвенцию местным бюджетам в размере 14 млрд грн. В то же время стоимость воды может увеличиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

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