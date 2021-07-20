Украинцам с августа пересчитают цены на электроэнергию: все будут платить по-разному. Список тарифов

В Украине с 1 августа Кабинет министров планирует пересмотреть тариф на электроэнергию. Вместо единой цены введут четыре разных. Они будут зависеть от объема потребления.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собеседники в правительстве. Таким решением чиновники хотят защитить примерно 40% семей от подорожания – это те, кто тратит до 100 кВт*час в месяц, в первую очередь пенсионеры и небольшие семьи.

Как сейчас: действует единый тариф – 1,68 грн за каждый кВт*час электроэнергии;

Как будет: стоимость электроэнергии разделят на четыре разных тарифа, зависимо от объемов потребления. Практически достоверно известно, что тарифы будут:

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для первых 100 кВт*час;

для объема от 100 до 300 кВт*час;

для объема от 300 до 500 кВт*час;

при потреблении от 500 кВт*час.

Также в Кабмине неофициально рассказывают, что первый тариф (при малом потреблении) будет таким же, как и сейчас – 1,68 грн за кВт*час. Следующие два еще обсуждаются, а четвертый может достигать 3,5 грн за кВт*час.

В Украине цены на электроэнергию не пересматривались долгое время. В результате себестоимость тока уже в два раза выше, чем платим за него. Только доставка уже сгенерированной электроэнергии обходится в 1,6 грн за кВт*час.

Если ничего не менять, долги всех участников рынка электроэнергии будут расти. Рано или поздно это может привести к банкротству предприятий, а это фактически поставит страну перед угрозой веерных отключений и масштабных проблем с электроэнергией.

Себестоимость тока зависит от региона, для некоторых она составляет больше 3 грн за кВт*час. Но вводить разные цены для украинцев из разных областей не будут. Это бы создало социальное напряжение и неравные условия.

В Кабмине ответ один – оформлять субсидию. Вот только получить ее могут не все, должно быть одно жилье, не больше одного автомобиля, официальная работа (кроме студентов и пенсионеров) и зарплата, которая не позволяет тратить на коммуналку около 15-20% от общего дохода семьи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что "Нафтогаз" принял решение отменить "месячный" тариф. Из-за высоких цен на газ в Европе он стал невыгодным.