"Нафтогаз" отменил один из своих тарифов и объявил о рекордных ценах за 13 лет

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" временно отменила месячные тарифы на голубое топливо: они стали невыгодными из-за рекордных за последние 13 лет цен на газ в Европе. Все клиенты, которые выбрали своим поставщиком госкомпанию, как и прежде будут пользоваться годовым тарифом. Его размер составляет 7,96 грн за кубометр.

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза". До этого месячный тариф составлял 13,13 грн за куб. А с учетом, что цены на газ в Европе остаются на высоком уровне, вполне возможно, что цена на август выросла б. "Компания не получает заявки на смену тарифного плана и на сегодня не видит потенциальной выгоды в переходе клиентов на обслуживание по условиям "Месячного", – говорится в заявлении.

С 1 мая 2021-го, в соответствии с постановлением НКРЭКУ, все поставщики автоматически перевели своих клиентов на новые годовые тарифные планы (действует с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года). Размер месячного тарифа зависит от ситуации на европейском рынке, где цены на газ является рекордно высокими за последние 13 лет.

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По состоянию на начало июля цены на природный газ в Европе продолжили свою тенденцию к росту и в среднем увеличились на почти 14% по сравнению с предыдущей неделей – с 31,8 евро/МВт*ч до 36,2 евро/МВт*ч. "К причинам в виде слабого обеспечения рынка газом на фоне технического обслуживания газопроводов и высокой конкуренции на сжиженный газ, добавились еще несколько не менее важных факторов. Среди них: отказ "Газпрома" забронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, плановые отключения газопроводов "Ямал" и "Северный поток", – говорится в заявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине уже с 1 августа для некоторых семей цены на электроэнергию могут вырасти в два раза.