Украинцам раздадут по 1 тыс. грн субсидий из-за отмены льготы на электроэнергию: кто получит

Кабинет министров 27 января принял решение автоматически ввести дополнительные субсидии тем семьям, которые отапливают дома электроэнергией и из-за отмены льготного тарифа должны будут платить за коммуналку больше. В среднем дополнительная выплата может составить около 1 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, решение принято задним число и действует с 1 января 2021 года. Деньги дадут тем, у кого:

помещения оборудованы электроотопительными установками;

отключено централизованное отопление и дома которых не газифицированы;

детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи.

Социальная норма жилья для детских домов семейного типа устанавливается в размере отапливаемой площади жилого помещения. Это даст возможность при назначении субсидии на электроотопление рассчитывать ее размер на всю отопительную площадь жилья.

Снимаются ограничения по применению социальных нормативов на электроэнергию, которая используется на бытовые нужды, для многодетных семей, детских домов семейного типа и приемных семей, а также семей, в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.