Украинцам раздадут деньги на оплату коммуналки: в каких регионах выплатят на 600 грн больше

В Украине изменили правила выплату субсидий. В "красных" зонах карантина норму потребления увеличили вдвое. В результате семья из четырех человек сможет получить выплату, размер которой будет примерно на 600 грн больше.

Как рассказал OBOZREVATEL директор департамента социальной политики "Института местного развития" Антон Левицкий, норматив на отопление при этом не пересмотрели, поэтому рассчитывать на прибавку в тысячи гривен не приходится. При этом увеличили норму потребления горячей воды (на 50%). Но такая коммунальная услуга есть только в крупных городах. В небольших населенных пунктах от центрального горячего водоснабжения отказываются.

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В период холодов основу платежки составляет отопление, которое занимает до 80% от общей суммы. По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, рост нормативов на общем фоне граждане вряд ли заметят.

"В Киеве стоимость гигакалории еще не поднимали, осталось 1 654 грн. Но мы можем посмотреть Павлоград, где 2 400 грн, или Харьков – 2 300 грн за гигакалорию. Любые изменения небольших нормативов не повлияют существенно на платежку украинца и на субсидию. Потому что главная сумма в платежке – за тепло", – говорит Попенко.

Для каждой семьи размер скидки считается индивидуально. Для этого общий доход семьи делят на два прожиточного минимума и умножают на 15%. Полученную цифру умножают на совокупный доход семьи. Получается та сумма, которую семья сама может платить за коммуналку.

И если оказывается, что этого не хватит на оплату коммуналки в пределах социальных нормативов потребления, разницу покроет субсидия. Также стоит отметить, что субсидию в Украине монетизировали, то есть ее выдают деньгами. Если сэкономить на коммуналке, "лишнюю" субсидию можно оставить себе и потратить на свое усмотрение.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.