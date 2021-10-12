Украинцам присылают огромные платежки за газ: требуют заплатить за лишние кубы, может взлететь абонплата

Украинцы получают платежки за газ с завышенными показаниями от "Региональной газовой компании" (РГК), связанной с Дмитрием Фирташем. Показания счетчиков игнорируют, вместо этого суммы в платежках считают по нормативам. Как результат, объемы потребления искусственно увеличивают.

Об этом OBOZREVATEL рассказали сразу несколько клиентов "Киевоблгаза" (входит в РГК). Дозвониться на горячую линию предприятия при этом крайне сложно, после 20 минут ожидания операторы так и не появляются на линии.

Как рассказывает житель Крюковщины Киевской области Николай, еще 4 октября он подал показания счетчика: за месяц использовал всего 12 кубометров. За что должен был заплатить около 96 грн. Однако когда зашел в свой аккаунт на сайте поставщика, оказалось, что ему насчитали более 1700 грн долга.

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"Просто исчезли показания за прошлый месяц, хотя я их передавал через Viber, сделал фотографию счетчика. Мне тогда пересчитали платежку, я заплатил 350 грн, и вот показания изменились всего на 12 кубометров, должен был заплатить 96 грн. Но тут вижу, что мне пришла платежка, в которой указана задолженность больше 1,7 тыс. грн! Я зашел в кабинет, смотрю, а показания за два месяца просто исчезли!", – возмущается мужчина.

Ранее об этой проблеме сообщали специалисты консультационного центра "Газправда". По их мнению, облгазы делают это для того, чтобы искусственно завысить суммы в платежках.

Размер абонплаты пересчитывают ежегодно. Для этого считают объем газа, который использовал клиент с октября по октябрь (газовый год). Полученную цифру умножают на тариф (для каждого региона он свой) и делят на 12 месяцев. Столько нужно будет платить за доставка газа ежемесячно.

Если объемы потребления завышают, размер абонплаты может быть значительно выше. Чтобы исправить ситуацию:

обратитесь к своей компании, которая занимается поставкой газа;

передайте показания письменно;

фиксируйте все общение;

потребуйте, чтобы к вам домой пришли и проверили показания;

если ничего не изменится, напишите жалобу в НКРЭКУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.