Украинцам приготовили новые тарифы на электроэнергию: когда и как взлетят суммы в платежках

В Украине, согласно решению Кабмина, тариф на электроэнергию могут повысить уже с 1 мая. Это следует из постановления о введении фиксированных цен на ток до конца апреля. Однако, как рассказывают приближенные к принятию решению собеседники, вероятно, подорожание перенесут уже на лето. При этом кВт*час может подорожать с 1,68 до 3,4 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Цены будут расти не для всех, а только для тех, кто тратит больше определенного количества электроэнергии. Раньше "льготными" были 100 кВт*час, по новым правилам это могут от 300 до 500 кВт*час.

Таким образом, рост тарифов коснется только тех, кто потребляет много электроэнергии. Это могут быть как те украинцы, которые используют электрические котлы и водонагреватели, так и владельцы больших домов и квартир с большим количеством техники.

Напомним, в Верховной Раде 13 апреля на внеочередном заседании рассмотрели целый ряд предложений об изменений тарифов на коммуналку. Новшество могли коснуться цен на электроэнергию и газ. Однако все предложения провалили.

Так, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык вместе с десятками коллег зарегистрировала законопроект №4587, которым предложила:

вернуть льготный тариф для жителей 30-километровой зоны АЭС;

обязать Кабмин и профильную комиссию разработать механизм регуляции оптового тарифа на газ для украинцев;

установить максимальный тариф на газ и абонплату.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.