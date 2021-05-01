Украинцам повысили тарифы на газ: кому придется платить по 4,8 тыс. в месяц

В Украине с 1 мая всех потребителей перевели на годовые тарифы на газ. Если раньше кубометр стоил 6,99 грн, то сейчас цена колеблется от 7,99 до 13,5 грн. В результате семья, которая живет в доме площадью 200 кв.м, зимой за отопление заплатит от 2,9 до 4,8 тыс. грн.

Такие расчеты в комментарии UBR озвучила эксперт в сфере ЖКХ Мария Яковлева. "В отопительный сезон среднестатистический дом площадью до 200 кв. м использует на отопление приблизительно 300-500 куб. м газа в месяц и заплатит за это 2900-4830 грн в месяц", – поделилась расчетами Яковлева.

Эксперт рассказала, что потребители могут поменять поставщика, даже если задолжали ему за газ. Сделать этом можно либо после выплаты долга, либо с разрешения самого поставщика, перед которым есть задолженность у потребителя.

По приблизительным подсчетам эксперта, ежемесячно семья из трех человек, которая использует газ, будет платить:

на плите при отсутствии счетчика – 95 грн/мес.;

на плите при наличии счетчика – 55 грн/мес.;

на плите при отсутствии горячей воды и счетчика – 156 грн/мес.;

на плите и для подогрева воды (газовая колонка) – 390 грн/мес.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.