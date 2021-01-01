Украинцам повысили тариф на электроэнергию: сколько теперь заплатим

В Украине с 1 января 2021-го тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии повысили с 90 копеек до 1,68 грн за каждый кВт*час.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В среднем, согласно нормам, украинская семья потребляет около 150 кВт*час в месяц. Если до 2021-го за такой объем тока нужно платить 174 грн, то после 1 января уже 252 грн. То есть, если тратить электроэнергию в пределах норм, расходы на нее вырастут лишь на 78 грн.

Как изменится сумма в платежках:

если вы потребляете до 100 кВт*час, расходы увеличатся в 1,86 раза

если вы потребляете больше 100 кВт*час, расходы увеличатся на 78 грн.

Реальная же стоимость электроэнергии, по подсчетам профильного министерства, составляет около 2,4 грн за кВт*час. Сейчас разницу между себестоимостью покрывают за счет более высоких цен для промышленных потребителей. То есть население недоплачивает, а бизнес – переплачивает.

В конечном же счете все равно платит простой украинец: предприятия закладывают высокие расходы на электроэнергию в свои цены. А вот тем, кто работает на экспорт (продает за границу), сложнее конкурировать с другими производителями из-за высокой себестоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.