Украинцам показали цены на газ в апреле: сколько заплатим

С 1 апреля украинских поставщиков не будут ограничивать цифрой в 6,99 грн за кубометр. Компании будут предлагать свою цену, исходя из рыночных условий. При этом многие компании даже не изменили цену по сравнению с мартом 2021-го. Так, "Мегаватт" опубликовал ценник в 6,70 грн за кубометр, а поставщики "Эру Людям", "Эру Трейдинг" и "Агросинтез Трейдинг" – 6,75 грн за кубометр.

В Европе и мире газ и нефть ощутимо выросли в цене. Однако для отечественных потребителей существенного подорожания "голубого топлива" не будет. Об этом сообщает "ГазПравда".

Так, цену в 6,85 грн предложил "ГП "Промсервис". Газоснабжающая компания "Нафтогаз" также оставила апрельскую цену 6,86 грн за кубометр. Столько же будет просить и "Галнафтогаз". По 6,88 грн за кубометр будет продавать дочернее предприятие "Эвода Трейд" коммунального предприятия "Луцкводоканал".

Цену в 6,98 грн предлагают в "Энерджи Трейд Групп". Большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр.

Впрочем, более десяти компаний обнародовали и значительно более высокие цены: от 7,60 грн и до 8,85 грн за кубометр. В частности, цену в 8,85 грн предложил "Азовгаз".

Цены на газ в апреле 2021-го https://gazpravda.com.ua

Ранее стало известно, что в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.

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