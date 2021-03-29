Українцям показали ціни на газ у квітні: скільки заплатимо

З 1 квітня українських постачальників не обмежуватимуть цифрою в 6,99 грн за кубометр. Компанії будуть пропонувати свою ціну, виходячи з ринкових умов. При цьому багато компаній навіть не змінили ціну в порівнянні з березнем 2021-го. Так, "Мегаватт" опублікував цінник у 6,70 грн за кубометр, а постачальники "Еру Людям", "Еру Трейдинг" і "Агросинтез Трейдинг" – 6,75 грн за кубометр.

В Європі та світі газ і нафта відчутно зросли в ціні. Однак для вітчизняних споживачів істотного подорожчання "блакитного палива" не буде. Про це повідомляє "ГазПравда".

Так, ціну в 6,85 грн запропонував "ДП" Промсервіс". Газопостачальна компанія "Нафтогаз" також залишила квітневу ціну 6,86 грн за кубометр. Стільки ж буде просити і "Галнафтогаз". За 6,88 грн за кубометр буде продавати дочірнє підприємство "Евод Трейд" комунального підприємства "Луцькводоканал".

Ціну в 6,98 грн пропонують в "Енерджі Трейд Груп". Більшість постачальників, зокрема регіональні газсбити, озвучили ціну в 6,99 грн за кубометр.

Втім, більше десяти компаній оприлюднили і значно більш високі ціни: від 7,60 грн і до 8,85 грн за кубометр. Зокрема, ціну в 8,85 грн запропонував "Азовгаз".

Ціни на газ в квітні 2021-го https://gazpravda.com.ua

Раніше стало відомо, що в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. В результаті кілька компаній прийняли рішення підняти тариф з 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.

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